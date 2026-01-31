Rettung nach Tagen: Wildtier steckt in Baumkrone fest

Schwetzingen - Ein Waschbär hat tagelang in einer Baumkrone in Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis festgesteckt und musste gerettet werden. Bereits am Mittwoch hatten Anwohner über den Waschbären informiert, sagte Nadine Brenner von der Tierrettung Rhein-Neckar gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Im Rhein-Neckar-Kreis konnte ein Waschbär nach Tagen gerettet werden. © Fernando Martinez/dpa

Das Tier sei über ein Dach in eine Baumkrone geklettert und habe dort tagelang ausgeharrt. Nach Angaben der Tierrettung Rhein-Neckar blieb der Waschbär unverletzt.

Laut Brenner war das Tier "aufgeregt, aber nicht aggressiv – für ein Wildtier erstaunlich ruhig". Es bestand die Sorge, dass der Waschbär in Panik springen und sich dabei schwer verletzen könnte.

Am Samstag versuchte die Tierrettung zunächst mit einer Teleskopstange und Futter, den Waschbären anzulocken.