Älteres Ehepaar rettet Taube vor dem Tod: Ihr gemeinsames Ritual lässt Herzen schmelzen

USA - Für viele gehört ein tägliches Mittagsschläfchen, um die Batterien wieder aufzuladen, zum Alltag dazu, auch für den Großvater der jungen Liberty aus den USA. Dabei leistet ihm ein ganz besonderes Familienmitglied Tag für Tag Gesellschaft.

Bill und Taube "Birdie" halten jeden Tag zur selben Zeit am selben Platz ihr gemeinsames Mittagsschläfchen ab. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/

Schon seit Monaten besteht im Zuhause von Libertys Großeltern dieses ganz besondere Ritual: Täglich halten ihr Opa Bill und eine Taube, die seine Frau einst rettete, ihr gemeinsames Mittagsschläfchen.

Liberty teilte auf ihrem TikTok-Account bereits zahlreiche witzige Videos zu der süßen Routine, doch erst seit Kurzem erhielt das ungewöhnliche Duo eine Menge Aufmerksamkeit und ging im Netz inzwischen viral.

In ihren Videos erklärt Liberty, dass diese ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden begann, nachdem ihre Großmutter die Taube noch als Jungtier gerettet hatte.

Den jungen Vogel zu füttern, stellte sich jedoch als größte Herausforderung heraus, wie sich Libertys Großmutter erinnert. Doch langsam, aber sicher gelang es ihnen, die Taube eigenhändig aufzupäppeln, wodurch ein enges Band zwischen ihnen entstand.