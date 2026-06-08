Irre Bürokratie-Posse: Frau drohen zwei Jahre Haft, weil sie bei ihren Schafen wohnt

Derbyshire (England) - Dieser Behörden-Krieg ist völlig gaga! Die britische Schafzüchterin Helen Lowe (59) baute sich klammheimlich eine kleine Wohnung mitten in ihre Scheune, um zur Geburt ihrer Lämmer ganz nah bei den Tieren zu sein. Weil die Farmerin die illegale Kuschel-Bude trotz Richter-Machtwort einfach nicht abreißen will, soll sie jetzt hinter Gitter wandern.

So sieht das kleine Apartment im Stall aus. © Derbyshire Dales District Council

Wer braucht schon Windsor Castle, wenn er flauschige Schafe haben kann? Das dachte sich wohl auch Helen Lowe, als sie sich mitten im Corona-Lockdown 2020 ein gemütliches Apartment im Stall zimmerte.

Der Clou an der Geschichte: Die Farmerin zahlte für ihren illegalen Scheunen-Palast sogar jahrelang brav Gemeindesteuer! Die Behörden kassierten die Kohle zwar dankend ab, schickten ihr aber im gleichen Atemzug die Bauaufsicht auf den Hals.

Seit sechs Jahren tobt nun schon die Schlammschlacht zwischen der Schäferin und dem Bezirksrat von Derbyshire Dales.

Die Beamten schäumen vor Wut und werfen der 59-Jährigen vor, die Wohnung "gezielt getarnt" zu haben, um die Justiz an der Nase herumzuführen.