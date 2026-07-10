Affen-Mama nimmt Vogel-Baby auf: Was dann passiert, verblüfft selbst die Pfleger

New Mexico (USA) - Ende Mai hatte sich ein Vogeljunges in das Siamang-Gehege des Zoos in Albuquerque verirrt. Eine Affenmutter wurde darauf aufmerksam und nahm es in ihre Obhut. Wie sie den Vogel wochenlang umsorgte, löste selbst bei den Tierpflegern Verwunderung aus.

Siamang Eve wollte das kleine Rotkehlchen gar nicht mehr loslassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/abqbiopark

In einem Instagram-Beitrag des ABQ BioPark Zoos erklärt Tierpflegerin Megan Agena, dass sie vor einigen Wochen zufällig den Vogel im Affen-Gehege entdeckt hatte. Agena hatte sich zunächst Sorgen gemacht, wie die Primaten auf ihn reagieren würden, doch Affen-Mama Eve umsorgte ihn sofort liebevoll.

Sie selbst hatte bereits vor einigen Jahren ein Junges bekommen, doch der Anblick des kleinen Vogels, bei dem es sich mutmaßlich um ein amerikanisches Rotkehlchen handelte, schien ihre Muttergefühle erneut anzufachen.

Tierpfleger beobachteten sie immer wieder dabei, wie sie den jungen Vogel in ihren Armen wiegte, ihn putzte und sogar versuchte zu stillen. "Jedes Mal, wenn er ein Geräusch machte, versuchte sie nach Kräften, ihn zu trösten", erklärt Agena weiter.

Kurz nachdem die Tierpfleger die seltene Beziehung mitbekommen hatten, brachte Eve ihren Schützling in den Innenbereich, um ihn mutmaßlich sowohl vor ihren Artgenossen als auch den Pflegern zu beschützen.