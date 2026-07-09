"Mögliche Person im Gleis" gemeldet: Als die Polizei eintrifft, macht sie eine ungewöhnliche Entdeckung

Hamburg - Ungewöhnlicher Einsatz in Hamburg: Am frühen Donnerstagmorgen rückten Bundespolizisten wegen des Verdachts auf "mögliche Person im Gleisbereich" aus, teilten die Beamten mit. Doch statt eines Menschen entdeckten sie zwischen den Schienen einen schwer verletzten tierischen Passagier.

Die Polizei rettete eine verletzte Graugans aus dem Gleisbereich. © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Auf Höhe der Kennedybrücke am Bahnhof Dammtor in Hamburg fanden die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden eine stark verletzte Graugans!

Anders als zunächst gedacht befanden sich demnach zwar keine Menschen im Gleisbereich, die Situation erforderte dennoch schnelles Handeln: Für den betroffenen Streckenabschnitt waren bereits eine Gleissperrung sowie eine Stromabschaltung veranlasst worden.

Die Gans hatte offensichtlich schwere Verletzungen an einem Flügel und einem Fuß erlitten. Der Grund, weshalb sie sich nicht mehr aus eigener Kraft bewegen konnte und ihrer Situation auf den Schienen hilflos ausgeliefert war.

Die Bundespolizisten retteten das Tier schließlich aus den Gleisen. Anschließend konnte die Streckensperrung wieder aufgehoben werden.