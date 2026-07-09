09.07.2026 21:05 Rolli-Hunde schaffen es bis zum Bundespräsidenten: "Wer soll ihnen jetzt noch das Lebensrecht absprechen?"

Für ihr jahrzehntelanges Engagement für gelähmte Hunde wurde Dr. Usha Peters (60) am Donnerstag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Von Madita Eggers, Alice Nägle

Schneverdingen - Seit über 20 Jahren kümmert sich Dr. Usha Peters (60) mit ihrem Tierschutzhof "De Hun'nenhoff" in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) schwerpunktmäßig um Tiere mit Behinderung und gibt diesen eine zweite (oder dritte) Chance, wo andere längst aufgegeben hätten. Für ihr jahrzehntelanges Engagement, insbesondere für gelähmte und schwer vermittelbare Hunde wurde die Hamburger Ärztin am Donnerstag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Dr. Uscha Peters (60, l.), Gründerin des Tierschutzhofs "De Hun'nenhoff", wurde am Donnerstag mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Verliehen wurde ihr diese von Landrat Jens Grote (58, parteilos). © Madita Eggers/TAG24 Als sie vor rund einem Monat den Brief aus Schloss Bellevue erhielt, sei sie "völlig baff" gewesen, erzählt Peters im TAG24-Interview. Wer sie für die Ehrung vorgeschlagen habe, wisse sie bis heute nicht. Im Rahmen einer kleinen Zeremonie auf ihrem Hof, umgeben von ihren geliebten Tieren, nahm Peters am Donnerstagnachmittag die Auszeichnung sichtlich gerührt von Landrat Jens Grote (58, parteilos) entgegen. Er überreichte das Bundesverdienstkreuz stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70). Grote würdigte in seiner Rede ihren außergewöhnlichen Einsatz: "Das ist vorbildhaft für uns in der Gesellschaft." Der Hof helfe nicht nur Tieren, sondern gebe auch Menschen Sicherheit, die ihre Tiere nicht mehr versorgen könnten. "Sie setzen sich für Tiere ein – und damit auch für die Menschen." Tiere Bei über 30 Grad! Kutsch-Pferd bricht in Innenstadt zusammen Anschließend verlas der Landrat die Begründung des Bundespräsidenten. Darin wird Peters' Weg von ihrer ersten gelähmten Hündin Lia bis zum Aufbau einer bundesweit einzigartigen Einrichtung für Rolli-Hunde und andere Tiere mit Handicap nachgezeichnet. Passend dazu stimmten während der Zeremonie auch die rund 65 Hunde auf dem Hof in den Applaus ein – mehr als 30 von ihnen sind auf einen "Rolli" angewiesen. Für Peters ist die Auszeichnung vor allem eine Chance für den Hof, wie sie gegenüber TAG24 betonte. "Ich hoffe, dass dadurch noch mehr Menschen auf uns aufmerksam werden und das vielleicht auch als Qualitätssiegel sehen." Besonders freue sie der Gedanke, dass der Bundespräsident den Einsatz für Rolli-Hunde sichtbar unterstütze. "Es gibt immer noch Kritiker, die nicht sehen, wie lebensfroh diese Hunde sind. Aber, wenn ein Herr Steinmeier das unterstützt, dann hat das ein ordentliches Gewicht. Wer soll ihnen jetzt noch das Lebensrecht absprechen?"

Wenn die Hunde mit ihren Rollis über den Hof flitzen, ist es kaum vorstellbar, dass viele von ihnen eigentlich hätten eingeschläfert werden sollen. © Madita Eggers/TAG24

Ihre langjährige Weggefährtin und Hofleiterin Saskia Wicke gratulierte Peters mit einem bunten Blumenstrauß. © Madita Eggers/TAG24 In ihrer Dankesrede machte Peters deutlich, dass sie die Ehrung nicht als persönliche Auszeichnung versteht: "Ich nehme das stellvertretend entgegen." Der Hundenhof sei "natürlich nicht das Projekt eines einzelnen Menschen". Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: "Wenn ich hier alleine stünde, wäre es Animal Hoarding, kein Tierschutz." Sie dankte ihrem Team, den zwei Hofleiterinnen, den mehr als 40 Ehrenamtlichen, den Tierärzten sowie den zahlreichen Spenderinnen und Spendern. Über ihre Mitarbeitenden sagte sie: "Das sind die eigentlichen Alltagshelden." Tiere Gesichteter Buckelwal offenbar in Deutschland angekommen - Experte sicher: "Er wird sterben" Peters griff zudem die Worte von Landrat Grote auf, der sie zuvor als einen "bestimmt sehr glücklichen Menschen" beschrieben hatte, da Tiere einem soviel zurückgeben würden. "Und das stimmt", so die Tierschützerin. Ihre größte Motivation sei bis heute zu erleben, wie sich schwer gehandicapte Tiere entwickeln: "Wenn sie als kleine Elendshäuflein ankommen und dann hier zu solchen frechen Kerlchen werden, die ganz selbstverständlich über den Hof rollen und denken: 'Alles meins.' Das ist einfach großartig." Diese Momente gäben ihr die Kraft, den Hof seit Jahren mit so viel Engagement zu führen. "Jedes junge Mädchen träumt doch von einem Tierhof – und ich lebe da. Ich gucke morgens aus dem Fenster und sehe die Tiere."

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