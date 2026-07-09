09.07.2026 15:02 Mann blickt während Autofahrt nach draußen: Was er dort am Straßenrand sieht, macht ihn baff

Während einer Autofahrt erblickt eine Freundesgruppe am Straßenrand plötzlich ein ungewöhnliches Treffen zwischen einem Fuchs und einem Weißkopfseeadler.

Von Anne-Sophie Mielke

Dutch Harbor (Alaska) - Das gibt es doch nicht - muss sich wohl die Freundesgruppe rund um den US-Amerikaner Rene Rivera gedacht haben, als sie an einer völlig irren Szene auf einer Wiese in Alaska vorbeifuhren. Obwohl der Moment auf einem Video festgehalten werden konnte, wirkt er noch immer unglaublich.

In Kanada hatten sich ein Weißkopfseeadler und ein Fuchs gemeinsam auf einem Picknicktisch niedergelassen. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Rene Rivera Rivera war mit seinen Freunden in Dutch Harbor unterwegs gewesen, als sie etwas am Straßenrand zum Anhalten bewegte: Auf einer Sitzgruppe, die vor einem Gebäude auf einer Grünfläche platziert war, hatten sich zwei wilde Tiere in einer völlig unerwarteten Kombination zusammengefunden. Auf dem Picknicktisch saßen nämlich ausgerechnet ein Wildfuchs und ein Weißkopfseeadler. Die beiden Jäger hatten gegenüber voneinander Platz genommen und schienen ein wichtiges "Meeting" abzuhalten. Dabei verhielten sie sich völlig friedlich und schon beinahe freundschaftlich. Tiere Gesichteter Buckelwal offenbar in Deutschland angekommen - Experte sicher: "Er wird sterben" "Wir waren einfach nur unterwegs und hatten das Glück, es zu bemerken", erinnert sich Rene Rivera gegenüber The Dodo.

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