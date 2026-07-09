Mann blickt während Autofahrt nach draußen: Was er dort am Straßenrand sieht, macht ihn baff
Dutch Harbor (Alaska) - Das gibt es doch nicht - muss sich wohl die Freundesgruppe rund um den US-Amerikaner Rene Rivera gedacht haben, als sie an einer völlig irren Szene auf einer Wiese in Alaska vorbeifuhren. Obwohl der Moment auf einem Video festgehalten werden konnte, wirkt er noch immer unglaublich.
Rivera war mit seinen Freunden in Dutch Harbor unterwegs gewesen, als sie etwas am Straßenrand zum Anhalten bewegte:
Auf einer Sitzgruppe, die vor einem Gebäude auf einer Grünfläche platziert war, hatten sich zwei wilde Tiere in einer völlig unerwarteten Kombination zusammengefunden. Auf dem Picknicktisch saßen nämlich ausgerechnet ein Wildfuchs und ein Weißkopfseeadler.
Die beiden Jäger hatten gegenüber voneinander Platz genommen und schienen ein wichtiges "Meeting" abzuhalten. Dabei verhielten sie sich völlig friedlich und schon beinahe freundschaftlich.
"Wir waren einfach nur unterwegs und hatten das Glück, es zu bemerken", erinnert sich Rene Rivera gegenüber The Dodo.
Adler und Fuchs bei gemeinsamem Plausch entdeckt
Riley Woodford vom "Alaska Department of Fish and Game" konnte beim Anblick der Aufnahme direkt Entwarnung geben - das Verhalten der Tiere hatte nichts mit ihrem Zustand zu tun: "Ich würde sagen, der Fuchs und der Adler sind vollkommen gesund", so der Experte. Dass sich die Tiere so nah kämen und beieinander säßen, sei zwar etwas "Ungewöhnliches, aber es ist nicht überraschend", ergänzt er.
"Füchse und Weißkopfseeadler sind keine natürlichen Feinde", so Woodford. Da der Adler hauptsächlich Fisch frisst, ist es unwahrscheinlich, dass er den ausgewachsenen Fuchs verspeisen will. "Und umgekehrt gilt das Gleiche: Ein Fuchs wird keinen Weißkopfseeadler angreifen."
Der Beamte vermutet, dass sich die Tiere jenen Platz unabhängig voneinander auserkoren hatten und sich durch mehrmaliges Aufeinandertreffen schlichtweg aneinander gewöhnt hatten.
Eventuell fühlten sie sich auch in der Nähe des anderen wohl.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Facebook/Rene Rivera