Alena Gerber und ihr Hund unterstützen PETA: "Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke!"

Vor allem an Weihnachten würden immer wieder Tiere verschenkt, erklärte jetzt die Tierrechtsorganisation. Oftmals stammen diese aus Zoohandlungen, Baumärkten oder dem Internet, so PETA weiter.

Alena setzt sich schon seit mehreren Jahren für die Tierrechtsorganisation PETA ein. © Screenshot/Instagram/alenagerberofficial

Laut PETA warten jedes Jahr etwa 350.000 Hunde, Katzen, Hamster, Reptilien und andere Tiere in deutschen Tierheimen auf ein neues Zuhause.

"Zeitgleich 'produziert' die Zoohandels- und Zuchtindustrie täglich unzählige Tiere und nimmt dabei Leid und Tod in Kauf. Das Individuum zählt in dieser Branche nichts, Lebewesen werden in Zoohandlungen, Baumärkten und dem Internet wie Ware gehandelt und der Gewinn durch Masse erzielt", prangert die Organisation an.

In der Zuchtindustrie würden Tiere in kleine Käfige gezwängt und als Gebärmaschinen ausgebeutet, Tierkinder zu früh von ihren Müttern getrennt.

"Vor allem in Osteuropa werden häufig Welpen speziell dazu gezüchtet, um auf Internetplattformen und Parkplätzen verkauft zu werden. Dort sind die Muttertiere auf Welpenfarmen tagtäglich gezwungen, teils ohne Tageslicht in engen Käfigen auszuharren. Sind sie nicht mehr 'produktiv' genug oder zu alt, werden sie in der Regel getötet oder ausgesetzt."

Ihre im Internet angebotenen Kinder wären oftmals schwer krank, verwurmt, ohne Impfschutz und voller Parasiten. Die Transporte aus fernen Ländern nach Deutschland würden die Welpen zusätzlich schwächen.