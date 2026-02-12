Anwohner alarmiert Feuerwehr: Pferd steckt im Pool fest

Ohio (USA) - Dass Feuerwehrleute in den Wintermonaten den ein oder anderen Verunglückten aus einem vereisten Gewässer ziehen müssen, ist nichts Ungewöhnliches. Doch im US-Bundesstaat Ohio mussten die Rettungskräfte zu einem Einsatz ausrücken, den sie so noch nicht erlebt haben. Pferd Dixie steckte in der Klemme.

Mit Abschleppgurten ziehen die Rettungskräfte Pferd Dixie aus dem vereisten Pool. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Monroe Township FIRE & EMS - Clermont County

Erst kürzlich hatte Greg Lang, Leiter der Feuerwehr und Rettungsdienste von Monroe Township einige Hunde aus dem Eis befreien müssen. Doch als er hörte, dass es sich bei seinem nächsten Einsatz um ein verunglücktes Pferd handelte, dachte er, sich verhört zu haben.

Den örtlichen Medien verriet Lang, dass der Besitzer des Pferdes zuvor in der Scheune gearbeitet hatte, kurze Zeit später auf die Weide ging, um nach Dixie zu sehen. Doch statt auf der grünen Fläche zu grasen, fand er sie eingebrochen im Pool, wo sie verzweifelt versuchte, den Kopf über Wasser zu halten.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die acht Jahre alte Stute in das eingelassene Schwimmbecken gefallen, als sie von ihrer Weide davonlief. Dixie sofort wieder herauszuholen, stellte das gesamte Feuerwehr-Team vor große Herausforderungen.

Bilder auf Facebook zeigen die Rettungsaktion des Tieres. Mit Abschleppgurten versuchten die Feuerwehrleute Dixie zu sichern und Richtung des flachen Endes zu ziehen. Doch die Rettung gestaltete sich schwieriger als gedacht.