"Auf unschöne und respektlose Weise entledigt": Katzen-Duo sucht liebevolles Zuhause

Lutherstadt Wittenberg - Die Katzenschwestern Alice und Esmeralda mussten in ihrem Leben schon so einiges durchstehen. Mit der Unterstützung des Tierheim Wittenbergs wünscht sich das Duo endlich einen Neustart.

In ihrem jungen Leben mussten die Katzenschwestern Esmeralda (unten) und Alice (oben) schon einiges durchmachen. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

"Von ihrem letzten Besitzer nicht mehr gewollt, wurden sie auf unschöne und respektlose Weise entledigt", berichten die Pfleger auf Facebook.

Seit vergangenen Samstag befinden sich Esmeralda und Alice, geboren im März 2024, in der Quarantänestation im Tierheim Wittenberg.

Die Gemeinschaft biete ihnen vorerst Halt, doch dass die Vergangenheit nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen ist, falle auf, so die Wittenberger.

Zwar zeige sich dies nicht durch aggressives Verhalten, dafür aber durch die Zurückhaltung und Skepsis, die die beiden gegenüber Menschen an den Tag legen.

Nichtsdestotrotz gibt es Hoffnung, denn ist das Eis erstmal gebrochen und das Vertrauen gewonnen, genießen sie die Aufmerksamkeit der Zweibeiner.