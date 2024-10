13.10.2024 22:10 692 Aufmerksamer Fußgänger entdeckt 1,5 Meter großes Reptil in speziellem Eimer

In Kenn in Rheinland-Pfalz hat ein Fußgänger eine Schlange in einem präparierten Eimer bemerkt. Die Polizei sucht nun den Besitzer der Königspython.

Von Martin Gaitzsch

Schweich - Ein aufmerksamer Passant hat sich in Rheinland-Pfalz als echter Tierretter bewiesen. Teilweise hatte sich das Reptil schon aus dem Behälter befreit. Eine Flucht wäre jedoch wohl gleichbedeutend mit dem Tod gewesen. © Polizeidirektion Trier Der Mann hatte an einer Bushaltestelle in Kenn eine Schlange bemerkt. Das Reptil war offenbar vom Eigentümer in einem präparierten Eimer ausgesetzt worden. Teilweise hatte sich die Königspython bereits aus ihrem Behältnis befreit, eine Flucht hätte laut Polizei jedoch für sie wohl das Todesurteil bedeutet. Tiere Nach einer heldenhaften Karriere: Polizeihund "Apache" geht in den Ruhestand Dem achtsamen Finder gelang es, das 1,5 Meter lange Kriechtier in einem Terrarium zu sichern und es zur Polizeinspektion Schweich zu bringen. Später wurde die Python der Feuerwehr übergeben. Die Königspython ist rund 1,5 Meter lang. © Polizeidirektion Trier Nun wird sowohl nach einer geeigneten Schlangen-Unterkunft, als auch nach dem Eigentümer des Tiers gesucht. Hinweise zum Besitzer der Königspython nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter der Rufnummer 0650291570 entgegen.

