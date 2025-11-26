Aufnahme sorgt für Empörung: Mann posiert am Strand mit toter Meeresschildkröte

Ein Mann, der eine Schildkröte am Strand von Hawaii für ein Foto aufhob, sorgt für große Empörung.

Von Calvin Schröder

Honolulu (Hawaii/USA) - Ein Video aus Hawaii sorgt für Fassungslosigkeit. Ein Mann hebt am Strand eine Grüne Meeresschildkröte auf, hält sie wie eine Requisite in die Kamera. Danach setzt er das Tier ab, klopft mehrmals auf den Panzer und spaziert einfach davon.



Die Meeresschildkröte soll bereits tot gewesen sein, als der Mann sie für sein Foto aufhob. (Symbolfoto) © 123rf/22tamiflu Die Szene wurde am 31. Oktober am Kuli‘ou‘ou Beach Park gefilmt und später von TikTok-Nutzer "itsbleuworld" veröffentlicht, wie People berichtet. Das Video verbreitete sich rasant. Binnen kurzer Zeit sammelte es über 14.000 Aufrufe und eine Menge empörter Kommentare. Denn die hawaiianische Grüne Meeresschildkröte steht unter strengem Schutz. Sie darf nicht gestört und erst recht nicht berührt werden. Tiere "Töten, um zu überleben": Dieses Land will alle wilden Katzen ausmerzen Der TikTok-Nutzer erklärte, dass die Schildkröte bereits tot gewesen sei. Auf dem Panzer hätten sich drei tiefe Schnitte befunden - doch das macht das Verhalten des Mannes nicht weniger problematisch.

Belästigung von geschützten Arten kann mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden