Ungewöhnliche Bewohner im Tierheim suchen neues Zuhause

Leipzig - Dieses Tier beherbergt das Tierheim Leipzig sicher nicht alle Tage: Zwei Achatschnecken warten dort nämlich auf ein neues Zuhause.

Zwei Achatschnecken aus dem Tierheim Leipzig suchen ein neues Zuhause. © Instagram/tierheimleipzig

Sie können locker die Größe einer Hand und darüber hinaus erreichen. Die Achatschnecken gehören weltweit zu den größten Landschnecken und zwei von ihnen sind in der Messestadt gestrandet.

Das teilte das Tierheim über seine Instagram-Seite mit.

Aufgrund ihrer stattlichen Größe sollte auch das Terrarium dementsprechend großräumig ausfallen. Mindestens 120 mal 50 Zentimeter sind da schon Pflicht.

Aber auch darüber hinaus gibt es bei der Haltung einiges zu beachten. "Das Terrarium muss mit Erde sowie mit Versteck- und Klettermöglichkeiten ausgestattet sein", so das Tierheim Leipzig.

Als Allesfresser eingestuft, ernähren sich die Achatschnecken in der Natur größtenteils vegetarisch. "Zusätzlich sollte ihnen stets eine Calciumquelle, zum Beispiel in Form einer Sepiaschale, zur Verfügung stehen."

Das Tierheim sucht nun neue Besitzer, die im besten Fall bereits Artgenossen bei sich beherbergen.