Ausgesetzte Baby-Miezen? Frauen "retten" versehentlich Wildkatzen-Kinder aus Wald

679 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Weil sie drei junge Wildkatzen für ausgesetzte Hauskatzen hielten, haben zwei Frauen die jungen Samtpfötchen in ein Tierheim gebracht. Dort fiel der Fehler auf.

Von Kathrin Zeilmann

Bamberg - In einem Waldstück im Landkreis Bamberg haben zwei Frauen drei junge Kätzchen gefunden und sie irrtümlich für Hauskatzen gehalten.

Die getigerten Mini-Miezen wurden schließlich in ihr Zuhause im Wald zurückgebracht – und konnten offenbar ihre Mutter wiederfinden.
Die getigerten Mini-Miezen wurden schließlich in ihr Zuhause im Wald zurückgebracht – und konnten offenbar ihre Mutter wiederfinden.  © Struck/LRA Bamberg/dpa

Erst im Tierheim stellte sich heraus: Es waren Wildkatzen. Aber würde ihre Katzenmutter die Tiere wieder akzeptieren?

Oder müssen sie in einer Auffangstation großgezogen werden? Experten starteten eine aufwendige Aktion zur tierischen Familienzusammenführung - mit Erfolg. 

Die Jungtiere sind inzwischen wieder bei ihrer Mutter im Wald, das Tier hat die kleinen Katzen wieder angenommen.

Behörde stuft Traumhündin als gefährlich ein: Torra leidet unter Fehler ihres Vorbesitzers
Tiere Behörde stuft Traumhündin als gefährlich ein: Torra leidet unter Fehler ihres Vorbesitzers

Die Hunde der beiden Frauen hatten im Wald die Jungtiere aufgespürt. Junge Wildkatzen und grau getigerte Hauskatzen seien optisch kaum zu unterscheiden, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamts Bamberg.

Die Jungtiere landeten schließlich im Tierheim, wo klar wurde: Die Tiere waren keine hilflosen Hauskatzen, sondern junge Wildkatzen, die sehr wohl im Wald gut klarkommen.

Achtung: Hunde nicht im Wald stöbern lassen!

Die Hunde zweier Frauen haben im Wald die kleinen Wildkatzen aufgespürt. Die Waldbewohner wurden dann für ausgesetzte Hauskatzen gehalten. (Symbolfoto)
Die Hunde zweier Frauen haben im Wald die kleinen Wildkatzen aufgespürt. Die Waldbewohner wurden dann für ausgesetzte Hauskatzen gehalten. (Symbolfoto)  © 123RF/bodnarphoto

Das Problem: Im Tierheim waren sie Stress ausgesetzt durch laute Geräusche und fremde Gerüche. Zudem könnten sie mit Krankheitserregern in Kontakt kommen. Die Tiere blieben aber in der Quarantänestation.

In einer mit Laubstreu getarnten Transportbox wurden die Jungtiere schließlich zurück in das Waldstück gebracht.

Rundherum wurden Wildtierkameras installiert, damit die Experten via Handy checken konnten, was passieren würde. Und tatsächlich: Um 3 Uhr morgens kam eine erwachsene Wildkatze zur Box.

Daten bringen Klarheit: So lange hat Buckelwal "Timmy" wirklich noch gelebt
Tiere Daten bringen Klarheit: So lange hat Buckelwal "Timmy" wirklich noch gelebt

"Wir sind uns sicher, dass es sich bei dem adulten Tier um die Mutter der drei Kätzchen handelt und die Kleinen – wie es richtig ist – in der Natur aufwachsen können. Wir sind sehr froh, dass das geklappt hat", sagte Bernhard Struck, Fachreferent für Naturschutz an der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts.

Die Behörde rät: Zum Schutz von Wildkatzen sollten Hunde nicht im Wald stöbern dürfen. Wer dennoch grau getigerte Katzen entdecke, solle sie nicht mitnehmen - sondern Kontakt zu den Naturschutzbehörden oder zum Bund Naturschutz (BN) aufnehmen. 

Nach BN-Angaben kommt die einst in Bayern ausgerottete Wildkatze inzwischen in Nordbayern "mit hoher Wahrscheinlichkeit in allen geeigneten Wäldern wieder vor – wenn auch noch in geringer Dichte".

Titelfoto: Struck/LRA Bamberg/dpa

Mehr zum Thema Tiere: