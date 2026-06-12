Ausgesetzte Baby-Miezen? Frauen "retten" versehentlich Wildkatzen-Kinder aus Wald

Bamberg - In einem Waldstück im Landkreis Bamberg haben zwei Frauen drei junge Kätzchen gefunden und sie irrtümlich für Hauskatzen gehalten.

Die getigerten Mini-Miezen wurden schließlich in ihr Zuhause im Wald zurückgebracht – und konnten offenbar ihre Mutter wiederfinden. © Struck/LRA Bamberg/dpa

Erst im Tierheim stellte sich heraus: Es waren Wildkatzen. Aber würde ihre Katzenmutter die Tiere wieder akzeptieren?

Oder müssen sie in einer Auffangstation großgezogen werden? Experten starteten eine aufwendige Aktion zur tierischen Familienzusammenführung - mit Erfolg.

Die Jungtiere sind inzwischen wieder bei ihrer Mutter im Wald, das Tier hat die kleinen Katzen wieder angenommen.

Die Hunde der beiden Frauen hatten im Wald die Jungtiere aufgespürt. Junge Wildkatzen und grau getigerte Hauskatzen seien optisch kaum zu unterscheiden, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamts Bamberg.

Die Jungtiere landeten schließlich im Tierheim, wo klar wurde: Die Tiere waren keine hilflosen Hauskatzen, sondern junge Wildkatzen, die sehr wohl im Wald gut klarkommen.