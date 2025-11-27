Auszeit mit Ottern: Hier entspannen Yoga-Liebhaber mit niedlichen Tieren

Shelby (Ohio, USA) - Während des herabschauenden Hundes oder dem Sonnengruß mit einem Otter kuscheln? Diese außergewöhnliche Erfahrung können Yoga-Liebhaber jetzt auf einer Farm im US-Bundesstaat Ohio machen.

Während des Yoga-Kurses turnen die Otter Harbor und Cave auf den Teilnehmern herum. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/westmeister_farm

Die Westmeister Farm in Shelby, auf der die asiatischen Zwergotter Harbor und Cave zu Hause sind, hat sich mit der Yoga-Lehrerin Trish Sextella zusammengetan. Aus einer spontanen Idee heraus wurde das Otter-Paar in einen Yoga-Kurs gesetzt, wo die beiden Tiere unbeirrt auf den Kursteilnehmern herumkletterten.

Das Event sei bei den Teilnehmern so gut angekommen, dass man sich entschied, einen "Yoga-Kurs mit Ottern" anzubieten, wie "People" berichtet.

Laut Sextella hätten sich die Leute anfangs nur zu einem solchen Kurs angemeldet, um die Wildtiere hautnah zu erleben. Doch schnell stieg auch das Interesse an den Yoga-Übungen.

"Es ist eine gute Möglichkeit, Yoga in ihr Leben zu integrieren – und dazu gibt es noch ein bisschen Tiertherapie als Bonus", witzelt der Yoga-Coach.