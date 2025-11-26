Jung, verunsichert, aber voller Herz: Wer schenkt Mischling Flash seine zweite Chance?

Hamburg - Er ist jung, er ist neugierig – und er braucht dringend seine zweite Chance! Der braun-schwarze Mischlingsrüde Flash sitzt seit dem Oktober 2025 im Hamburger Tierheim und wartet dort darauf, endlich anzukommen.

Mischlingsrüde Flash wartet im Hamburger Tierheim auf ein neues Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Geboren im November 2023, ist der charmante Racker mit seinen 62 cm Schulterhöhe und knapp 30 Kilo ein echter Hingucker.

Flash wurde aufgrund der Überforderung seiner früheren Halter sichergestellt – und sucht nun einen Neustart in ein besseres Leben.

Welche Rasse genau in ihm steckt? Das ist nicht ganz klar, doch sein Verhalten deutet auf einen Schäferhundanteil hin. Sicher ist: Er ist ein echter Junghund, der die Welt erst noch richtig begreifen und seinen Platz finden muss.

Zu Beginn zeigt sich der Vierbeiner oft verunsichert – dann knurrt er auch schon mal und versucht, der Situation auszuweichen. Doch wer freundlich und ruhig bleibt, merkt schnell: Hinter der Fassade steckt ein freundlicher, neugieriger und verschmuster Hund, der einfach nur Sicherheit braucht.

Zu Menschen ist er grundsätzlich freundlich, mit Artgenossen verträglich und verspielt – manchmal sogar ein bisschen zu stürmisch, ganz seinem Alter entsprechend. Für kleine Kinder ist er deshalb aktuell eher nicht geeignet, heißt es auf der Website des Hamburger Tierheims.