Sieben Jungtiere: Dieser seltene Greifvogel breitet sich in NRW aus
Von Rolf Schraa
Düsseldorf - Die sehr seltenen Seeadler haben sich 2025 in Nordrhein-Westfalen verbreitet.
Drei Seeadlerpaare hätten erfolgreich insgesamt sieben Jungvögel aufgezogen, teilte die Umweltschutzorganisation BUND mit. Landeschef Holger Sticht sprach von einer "echten Erfolgsgeschichte des Naturschutzes".
Die gewaltigen Greifvögel mit bis zu 2,50 Metern Flügelspannweite galten bereits als fast ausgestorben.
In Norddeutschland ist das Vorkommen laut BUND inzwischen wieder deutlich größer.
Adlerhorste gibt es in NRW in der Nähe von Xanten am Niederrhein, in einem Naturschutzgebiet bei Duisburg und im Kreis Lippe.
Die "höchst sensiblen" Horstbereiche der seltenen Tiere dürften nicht gestört werden, appellierte der BUND.
