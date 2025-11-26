Sieben Jungtiere: Dieser seltene Greifvogel breitet sich in NRW aus

Düsseldorf - Die sehr seltenen Seeadler haben sich 2025 in Nordrhein-Westfalen verbreitet.

Seeadlerhorste gibt es in NRW in der Nähe von Xanten am Niederrhein. (Symbolfoto) © Frank Molter/dpa

Drei Seeadlerpaare hätten erfolgreich insgesamt sieben Jungvögel aufgezogen, teilte die Umweltschutzorganisation BUND mit. Landeschef Holger Sticht sprach von einer "echten Erfolgsgeschichte des Naturschutzes".

Die gewaltigen Greifvögel mit bis zu 2,50 Metern Flügelspannweite galten bereits als fast ausgestorben.

In Norddeutschland ist das Vorkommen laut BUND inzwischen wieder deutlich größer.