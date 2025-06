Baby-Alarm im Tiergehege: Das sind die kleinen Neuzugänge im Augsburger Zoo

Augsburg - Zu Wasser, zu Lande und zu Luft: Im Augsburger Zoo hat sich in den letzten Tagen Nachwuchs breitgemacht. Diese tierischen Neuzugänge erfreuen ab sofort die Besucher.

Alles in Kürze

Unter den Neuzugängen sind aber in den letzten Wochen nicht nur Geburten verzeichnet worden.

"Zudem sind fünf Blaue Pfauen, ein Schmalschnabelstar und eine Inka-Seeschwalbe geschlüpft. Der junge Rote Sichler ist bereits aktiv in der Anlage unterwegs und auch zwei Schwalbensittich-Jungtiere sind ausgeflogen", heißt es weiter.

Ideal zum Auf-die-Welt-Kommen und erste Schritte zu unternehmen. "Es gab wieder eine Zwillingsgeburt bei unseren Rüsselspringern und ein Pavianjungtier wurde geboren", teilte der Zoo am Dienstag mit.

Während die zweibeinigen Gäste in den Pfingstferien eher die Badeseen suchten, freuten sich die kleinen Ankömmlinge über etwas ruhigere Tage in dem Tierpark.

Eine Zwillingsgeburt erfreute die Familie der Rüsselspringer. Allerdings waren die Tiere wohl unterschiedlich Kamera-begeistert. © Tamara Kropfhammer

Ein weiblicher Kaptriel – eine sonst in Afrika sehr weit verbreitete Vogelart – ist von Wuppertal nach Augsburg gezogen.

Damit dürften die einsamen Tage des bereits anwesenden Männchens bald gezählt sein.

Und wir bleiben bei Vögeln, denn auch ein Kahnschnabel und ein Bambushuhn haben bereits ihren Nachsendeantrag nach Oberbayern gestellt.

Doch – man ahnt es – gibt es nicht nur gute Nachrichten, was die Fauna vor Ort betrifft. Eine Spinifex-Hüpfmaus, drei Zwergwachteln und ein Augsburger Zwerghuhn sind in den letzten Wochen gestorben. "Leider verstarben auch zwei Seidenreiher-, drei Kapuzenzeisig-, drei Bauflügeljungtiere, drei Rosa Löffler- und ein Magellanpinguinküken in den ersten Wochen", heißt es weiter.

Abschließend seien Dauergäste vorgewarnt: Der alte Wasserbüffelstall ist in den letzten Tagen komplett verschwunden. Hier wird nun an dem "Himalaya"-Projekt gebaut.