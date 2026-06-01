Bär stapft durch Kleinstadt: Anwohner zücken sofort das Handy

Riga - Dieser tierische Ausflug sorgte für mächtig Wirbel in Lettland! Ein völlig desorientierter Bär irrte am helllichten Tag durch die Straßen der Kleinstadt Jekabpils, vorbei an Wohnblocks und einer Tankstelle.

Der Braunbär sorgte für großes Interesse bei den Bürgern der lettischen Kleinstadt. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Matthias Bein

Das Tier sei am Sonntag tagsüber an mehreren Stellen in der Stadt Jekabpils gesichtet und nach Einbruch der Dunkelheit in den Wald gelockt worden, sagte Bürgermeister Raivis Ragainis (52) der lettischen Nachrichtenagentur Leta. Dazu seien eine Straße gesperrt und ein Korridor für den Bären geschaffen worden, dessen Entschwinden mit Hilfe von Drohnen mit Infrarotkameras geprüft worden sei.

Augenzeugenvideos im Internet zeigten den Bären, wie er auf der Straße durch Wohnsiedlungen in der Stadt mit gut 20.000 Einwohnern läuft.

Er wurde auch in der Nähe einer Tankstelle gesehen, letztlich aber in ein Waldgebiet verscheucht - ohne jemanden zu verletzen oder Schaden anzurichten.

Nach Angaben von Ragainis wurde der Einsatz durch das große öffentliche Interesse behindert, denn das desorientierte Tier sei noch mehr verwirrt worden. So seien manche Einwohner trotz der potenziell gefährlichen Situation bereit gewesen, den Bär zu verfolgen, zu filmen oder zu fotografieren. Die Stadtverwaltung hatte zuvor über das Auftauchen des Bären informiert und mitgeteilt, dass er mit Lautsprechern aus der Stadt vertrieben werden solle.