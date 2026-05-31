Freundin verstorben, jetzt soll eine Neue gefunden werden: Grau-Papagei auf Partnersuche!

Leipzig - Im Leipziger Tierheim hofft ein Graupapagei auf ein neues Leben.

Der männliche Graupapagei sucht ein neues Zuhause – inklusive Artgenossin. © Instagram/tierheimleipzig

Wie das Tierheim auf Instagram berichtet, stammt der männliche Papagei ursprünglich aus der Wildnis, hat die vergangenen 13 Jahre aber in einem Haushalt gelebt – zeitweise sogar mit einer Partnerin.

"Seitdem diese verstorben ist, lebt er allein und wurde bei seinem Vorbesitzer dann auch notgedrungen zahm", so die Pfleger. "Im Tierheim zeigt er sich sehr scheu und hat große Angst, wenn der Mensch ein seine Nähe kommt."

Nun startet das Tierheim einen Appell: Der Papagei sucht eine artgleiche Henne!

Sein zukünftiges Gehege sollte mindestens 4x2,5x2 Meter groß sein, ein Schutzhaus bei Außenhaltung mindestens 3 Quadratmeter.

Wichtig ist zu wissen, dass die Tiere sehr laut und teilweise auch sehr chaotisch sein können, außerdem gerne mal Einrichtung zerstören. Zudem muss einberechnet werden, dass sie bis zu 50 Jahre alt werden und somit oft eine Verantwortung auf Lebenszeit darstellen.