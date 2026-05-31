Vorsicht geboten! Asiatische Tigermücke breitet sich in NRW aus

Köln - Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Bisher gebe es zwar erst lokal begrenzte Populationen im Rheinland, es sei aber davon auszugehen, dass das in den kommenden Jahren nicht so bleiben werde, teilte das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz (LfGA) auf dpa-Anfrage mit.

Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Nordrhein-Westfalen aus. © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Gründe seien die für die tropische Stechmücke günstigen klimatischen Bedingungen und der internationale Reise- und Güterverkehr.

Etablierte Populationen gibt es bisher in Bonn und im Rhein-Erft-Kreis. Im vergangenen Jahr wurde die Tigermücke erstmals auch in vier Kölner Stadtteilen nachgewiesen.

"In den kommenden Monaten ist wieder mit einem Auftreten von Tigermücken in Köln zu rechnen", warnte die Stadt. "Es handelt sich um eine sehr stechfreudige Mücke, die nicht nur in der Dämmerung, sondern bevorzugt tagsüber aktiv ist."

Die Beschwerden nach einem Stich unterscheiden sich normalerweise nicht von anderen Mückenstichen. Die Asiatische Tigermücke kann jedoch Krankheitserreger wie Dengue- und Chikungunya-Viren übertragen.

Bisher ist in Deutschland kein Fall bekannt, bei dem eine hier lebende Tigermücke eine solche Erkrankung durch einen Stich übertragen hat. Experten halten das wegen des Klimawandels aber nur für eine Frage der Zeit.