Hilferufe sorgen für Feuerwehr-Einsatz in Karlsruhe: Vor Ort wartet eine Überraschung

Karlsruhe - Vermeintliche Hilferufe eines Papageis haben am Freitag in Karlsruhe einen Feuerwehr -Einsatz ausgelöst.

Die Feuerwehr ging dem Notruf in Karlsruhe nach. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Passant war zuvor auf die Rufe aus einem Haus aufmerksam geworden und hatte gegen 14.50 Uhr den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr nun mitteilte.

Mithilfe einer Leiter und über ein geöffnetes Fenster gelangten die Einsatzkräfte bei dem Vorfall am Freitag schließlich in die betroffene Wohnung im ersten Stock.

Dort trafen sie den Angaben zufolge eine ältere Bewohnerin an, die jedoch unverletzt und wohlauf war.