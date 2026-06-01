Hilferufe sorgen für Feuerwehr-Einsatz in Karlsruhe: Vor Ort wartet eine Überraschung
Von Aaron Klein
Karlsruhe - Vermeintliche Hilferufe eines Papageis haben am Freitag in Karlsruhe einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst.
Ein Passant war zuvor auf die Rufe aus einem Haus aufmerksam geworden und hatte gegen 14.50 Uhr den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr nun mitteilte.
Mithilfe einer Leiter und über ein geöffnetes Fenster gelangten die Einsatzkräfte bei dem Vorfall am Freitag schließlich in die betroffene Wohnung im ersten Stock.
Dort trafen sie den Angaben zufolge eine ältere Bewohnerin an, die jedoch unverletzt und wohlauf war.
Die Feuerwehrleute fanden daraufhin heraus, dass die vermeintlichen Hilferufe von deren Papagei stammten. Der Einsatz konnte beendet werden.
Titelfoto: Bildmontage. Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa, Wallace Woon/dpa