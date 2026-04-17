17.04.2026 12:44 Bauer entdeckt merkwürdigen Erdhaufen auf Feld: Als er näher kommt, wird ihm alles klar

Das Video eines brasilianischen Bauern, der einen mysteriösen Erdhügel auf seinem Feld erklärt, ist auf Instagram viral gegangen.

Von Anne-Sophie Mielke

Sorriso (Brasilien) - Ein Bauer aus der Zentralwestregion Brasiliens staunte nicht schlecht, als er auf seinem Feld plötzlich einen großen, roten Erdhügel entdeckte, der nur wenige Stunden zuvor noch nicht da war. Die Erklärung begeistert im Internet Millionen.

Auf einem Feld in Brasilien hat ein Bauer diesen Erdhügel samt Loch entdeckt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/direto.ao.ponto.agro Landwirt Silmar Domanski besitzt in der Gemeinde Sorriso im Bundesstaat Mato Grosso einige Hektar Ackerland. Während seiner Feldarbeit stieß er dabei auf den besagten Haufen, den er dort selbst nicht hingeschaufelt hatte. Ein Blick hinter den roten Hügel sollte aber sofort Klarheit schaffen: In einem Video sieht man, wie Silmar auf den knapp hüfthohen Haufen zugeht und an dessen Fuß schließlich ein Loch in der Erde entdeckt. Sekunden später steckt ein gepanzertes Tier seinen Kopf ans Tageslicht. Silmar war an diesem Tag einem einheimischen Sechsbinden-Gürteltier begegnet, das auf dem Feld ebenso fleißig gewesen war wie er selbst. Tiere Timmy ist nicht der erste: Diese Rettungsaktionen von Walen bleiben unvergessen Mit seinen kräftigen Krallen hatte das Säugetier innerhalb weniger Stunden ein tiefes Loch gebuddelt - vielleicht für einen Unterschlupf oder um Nahrung zu suchen. Obwohl an Silmars Ackerland ein Waldgebiet anschließt, scheint das Gürteltier lieber das bestellte Feld zu bevorzugen. Wahrscheinlich, weil es dort reichlich Insekten gibt.

Erdhügel-Video aus Brasilien geht auf Instagram viral