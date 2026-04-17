Stall in Flammen: 6000 Hühner sterben

Pohnsdorf (Kreis Plön) - Bei einem Stallbrand in Schleswig-Holstein sind in der Nacht auf Freitag rund 6000 Hühner gestorben. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen und die starke Rauchentwicklung. © NEWS5 / Fabian Höfig

Bereits gegen 22.30 Uhr am Donnerstagabend waren die ersten Einsatzkräfte informiert worden. "Der Feuerschein war über mehrere Dörfer hinweg sichtbar", sagte Yannick Weber, Pressesprecher der Kreisfeuerwehrverband Plön, vor Ort.

Rund 80 Einsatzkräfte kämpften mehrere Stunden gegen die teils meterhohen Flammen. Die etwa 20 mal 60 Meter große Stall-Halle stürzte weitgehend ein. "Dabei sind circa 6000 Hühner sind dem Feuer zum Opfer gefallen", so Weber weiter.

Zeitweise habe es Probleme mit der Wasserversorgung gegeben, Löschwasser musste aus einem nahegelegenen See geschöpft werden. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle erschwerte die Löscharbeiten.

"Die Rauchentwicklung war immens", so Weber. Die Nachlöscharbeiten dauern nach Angaben des Sprechers noch weiter an: "Wir haben die Drohne im Einsatz, um Glutnester aus der Luft zu erkennen".