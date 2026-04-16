Hunde-Opi aus dem Tierheim findet sein Glück: Happy End für Harry

Berlin - Der betagte Corgi-Mix aaus dem Tierheim Berlin hat endlich ein neues Zuhause gefunden.

Harry (14) darf seinen Lebensabend in einem liebevollen Zuhause verbringen. © Tierschutz Berlin

Im vergangenen September kam der damals rund 14-jährige Rüde ins Tierheim, nachdem er ausgesetzt wurde.

Der kleine Senior ist nahezu taub, herzkrank und hat keine Zähne mehr. Doch seine Liebe zu Menschen und seine große Kuschel-Leidenschaft hat er nicht verloren.

Jetzt die wundervolle Nachricht: Harry hat eine Familie gefunden, die ihn über alles liebt. Sein neues Zuhause beschreibt ihn voller Stolz als "unser Männelein" – ein kleiner, etwas verwirrter "Philosoph", der im Garten manchmal einfach stehen bleibt und in die Welt hinauszudenken scheint.

"Mein Mann sagt immer wieder: Gut, dass du ihn geholt hast!“, erzählte sein Frauchen den Tierheim-Mitarbeitern.

Die ganze Familie sei völlig verzaubert von dem felligen Senior.