Hunde-Opi aus dem Tierheim findet sein Glück: Happy End für Harry
Berlin - Der betagte Corgi-Mix aaus dem Tierheim Berlin hat endlich ein neues Zuhause gefunden.
Im vergangenen September kam der damals rund 14-jährige Rüde ins Tierheim, nachdem er ausgesetzt wurde.
Der kleine Senior ist nahezu taub, herzkrank und hat keine Zähne mehr. Doch seine Liebe zu Menschen und seine große Kuschel-Leidenschaft hat er nicht verloren.
Jetzt die wundervolle Nachricht: Harry hat eine Familie gefunden, die ihn über alles liebt. Sein neues Zuhause beschreibt ihn voller Stolz als "unser Männelein" – ein kleiner, etwas verwirrter "Philosoph", der im Garten manchmal einfach stehen bleibt und in die Welt hinauszudenken scheint.
"Mein Mann sagt immer wieder: Gut, dass du ihn geholt hast!“, erzählte sein Frauchen den Tierheim-Mitarbeitern.
Die ganze Familie sei völlig verzaubert von dem felligen Senior.
Harry genießt jeden Tag in vollen Zügen, holt sich Streicheleinheiten ab, spaziert durch den Garten und kommt dann wieder zurück ins Haus – ganz in seinem Tempo. Für die Familie ist klar, dass Harry längst fest dazugehört. Und auch der kleine Rüde scheint angekommen zu sein.
Titelfoto: Tierschutz Berlin