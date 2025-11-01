 738

Begegnung der besonderen Art: Tierischer Einsatz zu Halloween

Statt Grusel erwartete die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in der Halloween-Nacht in Bischofswerda eine tierische Begegnung.

Von Karolin Wiltgrupp

Die Kameraden der Feuerwehr unterstützten die Beamten der Polizei beim Einfangen der Pferde.  © RocciPix

Die Beamten des Polizeireviers Bautzen staunten nicht schlecht, als ihnen am Freitagabend gegen 21 Uhr auf der Belmsdorfer Straße in Bischofswerda vier ausgewachsene schwarze Pferde ohne Reiter entgegenkamen.

Da die Besitzer auf die Schnelle nicht ermittelt werden konnten, alarmierten die Polizisten die Freiwillige Feuerwehr Bischofswerda.

Gemeinsam mit den Kameraden und den später ausfindig gemachten Haltern konnten die vier ausgebüxten Tiere wieder zurück auf ihre Koppel geführt werden.

Alle vier Tiere konnten erfolgreich zur Koppel zurückgebracht werden.  © RocciPix

Ein Zaunfeld hatte sich den Angaben zufolge gelöst und den Pferden somit den unerwünschten Spaziergang in der Dunkelheit ermöglicht.

Titelfoto: Bildmontage: RocciPix (2=

