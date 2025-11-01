Begegnung der besonderen Art: Tierischer Einsatz zu Halloween

Bischofswerda - Statt Grusel erwartete die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in der Halloween-Nacht eine tierische Begegnung.

Die Kameraden der Feuerwehr unterstützten die Beamten der Polizei beim Einfangen der Pferde. © RocciPix

Die Beamten des Polizeireviers Bautzen staunten nicht schlecht, als ihnen am Freitagabend gegen 21 Uhr auf der Belmsdorfer Straße in Bischofswerda vier ausgewachsene schwarze Pferde ohne Reiter entgegenkamen.

Da die Besitzer auf die Schnelle nicht ermittelt werden konnten, alarmierten die Polizisten die Freiwillige Feuerwehr Bischofswerda.

Gemeinsam mit den Kameraden und den später ausfindig gemachten Haltern konnten die vier ausgebüxten Tiere wieder zurück auf ihre Koppel geführt werden.