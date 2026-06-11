Behörde stuft Traumhündin als gefährlich ein: Torra leidet unter Fehler ihres Vorbesitzers

Grimma - Sie ist lieb, zutraulich, läuft super an der Leine und hat sogar die Begleithundeprüfung bestanden. Trotzdem wurde Vierbeinerin Torra als gefährlich eingestuft. Grund dafür ist ein Vorfall und die schlechte Reaktion ihres Vorbesitzers. Uta Bresan (61) hat sich den Border-Collie-Mischling in der neuen Folge " Tierisch tierisch " genauer angeschaut.

Die liebe Hunde-Omi Torra will endlich in einem Für-Immer-Zuhause ankommen. © MDR

Torra ist schon zum zweiten Mal im Tierheim Schkortitz bei Grimma gelandet. Und das, obwohl sie alles zu haben scheint, was das Hundebesitzer-Herz begehrt.

Kinder, Artgenossen und sogar Katzen sind überhaupt kein Problem für die 11-jährige Dame. "Sie ist wirklich so eine Seele von Hund", stellt auch die Moderatorin Uta Bresan fest.

Ihr erstes Zuhause musste sie aufgrund von familiärer Veränderungen verlassen. Bei ihrem neuen Besitzer kam es dann zu einem Vorfall, der ihr Leben veränderte.

Als ein Reh ihren Weg querte, jagte Torra hinterher. "Das ist leider unglücklich ausgegangen", erklärt die Tierheimleiterin Ricarda Höfer.

Was folgte waren Auflagen zur Haltung des Hundes, die von ihrem damaligen Besitzer schlichtweg nicht erfüllt wurden. Die Behörde musste sie daraufhin als Gefahrenhund einstufen.

Das Schlimme: "Wir denken, sie hätte das sicher umgehen können", erzählt Höfer weiter.