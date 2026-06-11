Behörde stuft Traumhündin als gefährlich ein: Torra leidet unter Fehler ihres Vorbesitzers
Grimma - Sie ist lieb, zutraulich, läuft super an der Leine und hat sogar die Begleithundeprüfung bestanden. Trotzdem wurde Vierbeinerin Torra als gefährlich eingestuft. Grund dafür ist ein Vorfall und die schlechte Reaktion ihres Vorbesitzers. Uta Bresan (61) hat sich den Border-Collie-Mischling in der neuen Folge "Tierisch tierisch" genauer angeschaut.
Torra ist schon zum zweiten Mal im Tierheim Schkortitz bei Grimma gelandet. Und das, obwohl sie alles zu haben scheint, was das Hundebesitzer-Herz begehrt.
Kinder, Artgenossen und sogar Katzen sind überhaupt kein Problem für die 11-jährige Dame. "Sie ist wirklich so eine Seele von Hund", stellt auch die Moderatorin Uta Bresan fest.
Ihr erstes Zuhause musste sie aufgrund von familiärer Veränderungen verlassen. Bei ihrem neuen Besitzer kam es dann zu einem Vorfall, der ihr Leben veränderte.
Als ein Reh ihren Weg querte, jagte Torra hinterher. "Das ist leider unglücklich ausgegangen", erklärt die Tierheimleiterin Ricarda Höfer.
Was folgte waren Auflagen zur Haltung des Hundes, die von ihrem damaligen Besitzer schlichtweg nicht erfüllt wurden. Die Behörde musste sie daraufhin als Gefahrenhund einstufen.
Das Schlimme: "Wir denken, sie hätte das sicher umgehen können", erzählt Höfer weiter.
Leinenzwang und Maulkorbpflicht: Hat Torra deshalb noch keinen neuen Besitzer?
Der Mischling ist jetzt verpflichtet an der Leine geführt zu werden und auch einen Maulkorb muss sie in der Öffentlichkeit tragen. Wer der Hündin ihr wohl verdientes Rentner-Domizil geben möchte, muss die behördlichen Vorschriften erfüllen. Das könnte ein Grund sein, weshalb Torra aktuell im Tierheim noch auf ein Zuhause wartet.
Denn abgesehen davon ist die 11-jährige "eine der problemlosesten Bewohner", stellt die Tierheimleiterin klar. Sie helfe sogar anderen Hunden. Eigentlich ein wahrer Traumhund - wäre da nicht der Wildvorfall gewesen.
Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist sie fit und agil, genießt allerdings auch die Ruhe zusammen mit ihren Menschen.
Wer sich nun sagt, Torra ist genau die richtige Hunde-Dame für mich, kann sich im Tierheim Schkortitz unter der Tel. 01623049849 melden und selbst von ihrer tollen Art überzeugen.
Die neueste Folge von "Tierisch tierisch" könnt Ihr Euch in der MDR-Mediathek anschauen.
Titelfoto: Montage: MDR