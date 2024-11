Besitzer wollte Hündin verhungern lassen: Süße Nola will endlich ein liebevolles Heim

Wog bei ihrem Einzug ins Marburger Tierheim lediglich noch 14 Kilogramm: Hündin Nola war völlig unterernährt. © Facebook/Tierheim Cappel in Marburg

Die Umstände, unter denen die Vierbeinerin in das Tierheim Cappel in Marburg kam, hätten dramatischer kaum sein können. Wie eine Sprecherin mitteilte, hatten sich Angehörige des einstigen Besitzers an die Tierfreunde gewandt, da dieser Nola laut eigenen Worten "verhungern lassen wollte".

In Absprache mit dem mittlerweile Ex-Herrchen der Hunde-Dame kam diese schließlich in die Obhut des Tierheims. Ihr Zustand war zu diesem Zeitpunkt besorgniserregend: So wog die schwarze Schönheit lediglich noch 14 Kilogramm, für einen Hund ihrer Rasse sichtbar zu wenig. Nola bestand praktisch nur noch aus Haut und Knochen.

Dementsprechend schwach war das Hunde-Mädchen demnach auch, nur die intensive Pflege der Tierheim-Verantwortlichen brachte sie wieder in die Spur. Glücklicherweise hatte sie keine bleibenden Schäden davongetragen und vertrug das Futter, welches ihr verabreicht wurde, äußerst gut.

Schon nach wenigen Tagen nach ihrer Ankunft hatte sie wieder einige lebenswichtige Kilos drauf und kann mittlerweile auch an einen neuen Besitzer vermittelt werden.