Besorgte Frau schlägt Alarm: Polizei rettet verirrten Falken

Berlin - Tierisches Happy End in Berlin-Wilmersdorf : Ein verirrter Falke sorgte für Aufregung und rief nicht nur eine besorgte Finderin, sondern auch die Polizei auf den Plan.

Der Falke befindet sich mittlerweile an einem sicheren Ort. © Facebook/Polizei Berlin

Die Frau entdeckte den Greifvogel und machte sich große Sorgen um das offenbar orientierungslose Tier. Sie alarmierte deshalb die Einsatzkräfte – und die reagierten sofort. Mit viel Fingerspitzengefühl brachten die Polizisten den Falken in Sicherheit.

Nach dem Einsatz meldete sich die Finderin noch einmal bei der Polizei und bedankte sich herzlich: "Dank eurer Kollegen haben wir den Falken in Sicherheit gebracht." Dazu schickte sie Fotos des gefiederten Besuchers.

Für den Greifvogel gibt es inzwischen Entwarnung: Er befindet sich an einem sicheren Ort.