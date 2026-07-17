Besorgte Frau schlägt Alarm: Polizei rettet verirrten Falken
Berlin - Tierisches Happy End in Berlin-Wilmersdorf: Ein verirrter Falke sorgte für Aufregung und rief nicht nur eine besorgte Finderin, sondern auch die Polizei auf den Plan.
Die Frau entdeckte den Greifvogel und machte sich große Sorgen um das offenbar orientierungslose Tier. Sie alarmierte deshalb die Einsatzkräfte – und die reagierten sofort. Mit viel Fingerspitzengefühl brachten die Polizisten den Falken in Sicherheit.
Nach dem Einsatz meldete sich die Finderin noch einmal bei der Polizei und bedankte sich herzlich: "Dank eurer Kollegen haben wir den Falken in Sicherheit gebracht." Dazu schickte sie Fotos des gefiederten Besuchers.
Für den Greifvogel gibt es inzwischen Entwarnung: Er befindet sich an einem sicheren Ort.
Ein schönes Happy End für den tierischen Irrgast – und ein Einsatz, der zeigt, dass die Berliner Polizei nicht nur Menschen, sondern auch Tiere im Blick hat.
Titelfoto: Facebook/Polizei Berlin