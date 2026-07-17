Wiederholt sich "Timmys" Schicksal doch? Buckelwal "Hartwin" nun vor deutscher Küste

Heiligenhafen - Wiederholt sich die ganze Geschichte etwa doch? Nach dem Drama um Buckelwal "Timmy" droht der nächste Ozeanriese an der deutschen Ostseeküste zu stranden.

Buckelwal "Hartwin" soll mittlerweile kurz vor der deutschen Ostseeküste unterwegs sein. Dieses Foto wurde im Juni im Kleinen Belt vor Dänemark gemacht. © Linda Frølund Hansen/Bridgewalking

Wie die Organisation "Stranded No More" mitteilte, sei am Donnerstag ein Wal in den Gewässern vor Heiligenhafen (Schleswig-Holstein), tief in der Ostsee, gesichtet worden. Bei dem Tier soll es sich demnach um Buckelwal "Hartwin" handeln.

"Das ist das Worst-Case-Szenario, denn er ist jetzt in einem schlechten Zustand. Wir sind extrem besorgt", schrieben die Tierschützer, die die Sichtungen des Wals bereits seit Monaten dokumentieren, auf ihrem Facebook-Kanal.

Schon am 5. Juli war der Meeresbewohner vor Holnis auf der deutschen Seite der Flensburger Förde gesehen worden. Lediglich vier Tage später tauchte er jedoch wieder Hunderte Kilometer nördlich, bei der dänischen Insel Aarhus, auf.

Laut Angaben von "Stranded No More" soll das Tier in den vergangenen Monaten bereits Tausende Kilometer über die Niederlande, Norwegen, Schottland, England und Dänemark zurückgelegt haben.

Erstmals gesichtet worden sei der Wal demnach am 18. Januar bei Bloemendaal (Niederlande).