Betreuerin passt auf Haustiere auf: Als Besitzerin heimkehrt, stockt ihr der Atem

New York City (USA) - Für fünf Tage hatte Ashley Culver (42) einen Tier-Sitter engagiert. Doch als sie wieder nach Hause kam, war nichts mehr wie vorher!

Ashley Culver (42) erzählt in ihrem Video, dass ihr Hund Calli (r.) lange Zeit nach dem Vorfall traumatisiert war. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@ashleyculver (2)

Vergangenes Jahr an Weihnachten reiste die 42-Jährige nach Nashville (Tennessee), um die Feiertage mit ihrer Familie zu verbringen. Da Ashley ihre beiden Katzen, ihre Schildkröte und ihren Hund Calli aufgrund der Entfernung nicht mitnehmen konnte, suchte sie sich eine Betreuerin über den US-amerikanischen Dienstleister "Wag!".

Stolze 500 US-Dollar (umgerechnet rund 431 Euro) kostete die Haustier-Sitterin, die Ashleys Wohnung in Manhattan hüten und auf ihre Lieblinge aufpassen sollte. In der Hoffnung, dass schon alles gut gehen werde, flog die New Yorkerin zu ihrer Familie - ohne zu ahnen, dass sie bei ihrer Rückkehr ein absolutes Horror-Szenario erleben wird.

Gegenüber Newsweek schilderte Ashley ihre Erinnerungen vom Tag der Ankunft in ihrem Zuhause:

"Unser Haus war ein widerliches Chaos und Calli wirkte völlig traumatisiert. Es sah aus, als wäre in unserer Küche eine Bombe explodiert, und im Flur lag ein Haufen nasser, schmutziger Kleidung. Überall in der Küche lagen Erbrochenes und Kot, überall waren Abfälle, die Katzen waren schmutzig und überall lag Katzenstreu herum. Es war wirklich verstörend und schockierend."