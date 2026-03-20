Es ist ein Mädchen! Baby-Schimpanse im Tierpark Hellabrunn sucht Namen

München - Im Tierpark Hellbrunn wurde im Februar ein Schimpansen-Baby geboren. Wie das Mädchen heißen soll, können Zoobesucher nun mitbestimmen.

Das Schimpansen-Baby klammert sich eng an seine Mama Zenta. © Tierpark Hellabrunn

"Von 20. bis 25. März haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, direkt im Urwaldhaus einen Namensvorschlag einzureichen", teilte der Tierpark am Freitag mit.

Einzige Voraussetzung: Der Name des weiblichen Tieres muss mit A beginnen. Alle Jungtiere, die 2026 im Park geboren werden, erhalten einen Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt.

"Besonders willkommen sind Vorschläge mit Bezug zur afrikanischen Herkunft der Schimpansen", wünscht sich der Zoo.

In der Innenanlage des Urwaldhauses werden QR-Codes ausgehängt, über die man an der Aktion teilnehmen kann.

Unter allen Teilnehmern wird außerdem eine Familien-Jahreskarte im Wert von 138 Euro sowie ein exklusives Meet & Greet mit einer Tierpflegerin oder einem Tierpfleger aus dem Primaten-Team verlost.