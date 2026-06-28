Biber Barbara überlebt Zugunfall: Schulkinder erleben dramatische Rettung

Türkenfeld - Im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck hat ein Zug am Freitagmorgen einen Biber im Gleisbereich erfasst und ihm einen Teil des Schwanzes abgetrennt. Das Tier überlebte den Unfall .

Ein Biber wurde am Bahnhof Türkenfeld von einem Zug erfasst und verletzt. Bundespolizisten retteten die Biberdame aus dem Gleisbereich und brachten sie einer Tierärztin. © Bundespolizeidirektion München

Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, ging kurz nach 8 Uhr ein Notruf über einen Biber im Gleisbereich des Bahnhofs Türkenfeld ein.

Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, kam es zu dem Unfall.

"Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Tier von einem in Richtung München fahrenden Zug erfasst. Dabei wurde ein Teil des Biberschwanzes abgetrennt", teilte die Bundespolizeidirektion München mit.

Mehrere Schülerinnen und Schüler der 6. bis 8. Jahrgangsstufe hatten den Biber entdeckt und den Unfall beobachtet.

Einige von ihnen standen laut Bundespolizei kurz davor, das verletzte Tier selbst aus dem Gleisbereich zu holen.

Damit niemand die Gleise betritt, wurde der Bahnverkehr in dem Gebiet für gut 20 Minuten eingestellt.