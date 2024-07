Bildschöner Rüde zum Sterben an Bahngleisen ausgesetzt, doch jetzt hat Oskar ein gewaltiges Problem

Oskars Verhalten macht es dem Kasseler Tierheim Wau-Mau-Insel derzeit unmöglich, ihn an neue Besitzer zu vermitteln. © Tierheim Wau-Mau-Insel

Seit Anfang Juni lebt der etwa dreieinhalb Jahre alte Rüde in der Pflegeeinrichtung in der nordhessischen Metropole. Seine Vorgeschichte könnte dabei kaum dramatischer sein. Erst vor wenigen Wochen wurde der Vierbeiner am Kasseler Hauptbahnhof entdeckt.

Dort hatte ihn mutmaßlich sein Halter oder seine Halterin kurzerhand in unmittelbarer Nähe der Gleise angeleint, samt Maulkorb und dabei wohl augenscheinlich auch nicht davor zurückgeschreckt, dass die Fellnase von einem Zug erfasst und getötet werden könnte.

Angesichts derlei Verantwortungslosigkeit äußerte sich eine Tierheimsprecherin fassungslos: "Wie feige muss Mensch eigentlich sein, um seinem Hund, für den man ja schließlich die Verantwortung übernommen hat, so etwas anzutun?", hieß es im Vorstellungstext des etwa 30 Kilogramm schweren Rüden, der vor allem durch seine wunderschöne Optik einen wahrhaften Blickfang darstellt.

Doch hinter der schönen Fassade steckt ein Hund, der wohl auch vor diesem schlimmen Vorfall bislang noch nicht allzu viel Gutes erleben durfte. So wurde schnell klar, dass Oskar ein wahrer Problemhund ist, der deutliches Abwehrverhalten gegen Mensch und Tier zeigt und somit weiterhin nur mit Maulkorb ins Freie darf.

Sollte er in die Vermittlung gehen, darf sein neues Zuhause lediglich in ländlich-ruhiger Umgebung liegen. Zudem sind weitere Tiere oder gar Kinder im Haushalt ein absolutes Tabu. Wenig Besuch von Fremden sowie jede Menge harte und intensive Arbeit sind zudem ein absolutes Muss.