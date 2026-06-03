Bis in den zweiten Stock: Acht Kühe büxen aus und erkunden Notaufnahme
Kassel/Wolfhagen - "Ob die Kühe der Klinik tatsächlich einen Besuch abstatten wollten oder sich nur verirrt hatten, bleibt wohl das Geheimnis der Vierbeiner", erklärte ein Polizeisprecher. Der Ausflug der acht Rinder sorgte am Mittwochmorgen für erhebliche Aufregung im nordhessischen Wolfhagen bei Kassel!
Demnach wurde die Polizei gegen 8.30 Uhr von einem Zeugen alarmiert, dem die acht frei laufenden Wiederkäuer aufgefallen waren. Die Tiere marschierten in Richtung der Wolfhagener Klinik.
Umgehend rückte ein Streifenwagen zu dem Krankenhaus aus. Als die Beamten bei der Zweigstelle der Kreiskliniken Kassel eintrafen, hatten Passanten bereits zwei der Kühe auf einem Parkplatz zum Stehenbleiben gebracht und "festgesetzt".
Die restlichen sechs Tiere liefen "durch die mit einem Bewegungsmelder versehene Tür zur Notaufnahme in die Klinik", wie es weiter hieß.
Im Anschluss erkundeten die Kühe das Klinikgebäude weiter: Sie liefen durch das Treppenhaus bis in den zweiten Stock.
Kuh-Alarm am Klinikum Wolfhagen: Aufwendige Säuberungsaktion notwendig
Zu diesem Zeitpunkt traf der Landwirt ein, von dessen Weide die Rinder zuvor ausgebüxt waren. Gemeinsam mit ihm und einigen Helfern "konnten die tierischen Besucher schnell dingfest gemacht und wieder nach draußen gebracht werden".
Mit einem speziellen Anhänger, einem sogenannten "Treibwagen", wurden die abenteuerlustigen Kühe wieder zurück auf die rund einen Kilometer entfernte Weide gebracht.
"Verletzt wurden weder Menschen noch die Tiere", setzte der Sprecher hinzu. Dennoch dauerten die Turbulenzen im Klinikum Wolfhagen weiter an.
Die Kühe hatten - vermutlich aufgrund der Aufregung - "verschiedene Ausscheidungen" im Krankenhaus hinterlassen. Eine aufwendige Säuberungsaktion war notwendig.
Wie genau die acht Rinder am Mittwochmorgen von ihrer Weide entkommen konnten, ist noch unklar.
Titelfoto: Polizeipräsidium Nordhessen