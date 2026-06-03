03.06.2026 14:57 Bis in den zweiten Stock: Acht Kühe büxen aus und erkunden Notaufnahme

Beim Krankenhaus im nordhessischen Wolfhagen wurde am Mittwochmorgen Alarm ausgelöst: Acht Kühe waren ausgebüxt und erkundeten die Notaufnahme der Klink!

Von Florian Gürtler

Kassel/Wolfhagen - "Ob die Kühe der Klinik tatsächlich einen Besuch abstatten wollten oder sich nur verirrt hatten, bleibt wohl das Geheimnis der Vierbeiner", erklärte ein Polizeisprecher. Der Ausflug der acht Rinder sorgte am Mittwochmorgen für erhebliche Aufregung im nordhessischen Wolfhagen bei Kassel!

Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt, doch die ausgebüxten Kühe sorgten für einigen Trubel im nordhessischen Wolfhagen. © Polizeipräsidium Nordhessen Demnach wurde die Polizei gegen 8.30 Uhr von einem Zeugen alarmiert, dem die acht frei laufenden Wiederkäuer aufgefallen waren. Die Tiere marschierten in Richtung der Wolfhagener Klinik. Umgehend rückte ein Streifenwagen zu dem Krankenhaus aus. Als die Beamten bei der Zweigstelle der Kreiskliniken Kassel eintrafen, hatten Passanten bereits zwei der Kühe auf einem Parkplatz zum Stehenbleiben gebracht und "festgesetzt". Die restlichen sechs Tiere liefen "durch die mit einem Bewegungsmelder versehene Tür zur Notaufnahme in die Klinik", wie es weiter hieß. Tiere "Timmy"-Obduktion steht kurz bevor! Experte warnt: "Das wird heftig" Im Anschluss erkundeten die Kühe das Klinikgebäude weiter: Sie liefen durch das Treppenhaus bis in den zweiten Stock.

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