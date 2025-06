Bisher war er immer alleine: Wer rettet Sittich Flo aus der Einsamkeit?

Leipzig - Der Halsbandsittich Flo lebt momentan im Leipziger Tierheim, hofft aber auf eine baldige Vermittlung in ein neues Zuhause.

Alles in Kürze

Flo wartet im Leipziger Tierheim auf seine zweite Chance. © Instagram/tierheimleipzig

Nach Angaben des Tierheims ist über Flos bisheriges Leben nicht allzu viel bekannt, es wird aber vermutet, dass er komplett alleine leben musste und deshalb kein arttypisches Sozialverhalten an den Tag legt.

Aus diesem Grund wird für ihn ein Zuhause mit einer souveränen Halsbandsittich-Dame gesucht, die ihm die ein oder andere Gepflogenheit beibringen kann. Wie er zunächst auf sie reagieren wird, kann aufgrund seiner bisherigen Isolation nicht gesagt werden.

"Diese Tiere brauchen viel Beschäftigung und Platz", erklären die Pfleger außerdem. "Sie sind überaus aktiv, sehr laut, intelligent und knabbern auch sehr gern."

Der Käfig sollte also eine Mindestlänge von 2 Metern für zwei Vögel nicht unterschreiten, zudem sollte die Möglichkeit zu Freiflug gegeben sein, am besten in einer Voliere oder einem Vogelzimmer.