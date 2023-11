Bison von Lkw-Fahrer getötet, anderes Tier steht hilflos daneben

Bisons sind geschützte Tiere und in dieser Region Polens nahe der belarussischen Grenze nichts Ungewöhnliches. Das Gebiet liegt inmitten des Białowieża-Urwaldes, der als eines der letzten verbliebenen Urwaldgebiete in Europa gilt und UNESCO-Welterbe ist.

Ein Lkw-Fahrer war durch das Dorf Stare Masiewo gerast und übersah den Bison, der auf der Landstraße stand. Es kam zum Zusammenprall, bei dem das Tier starb. © Screenshot Facebook/Adam Wajrak

"Rasende Militärlastwagen, Geländefahrzeuge" und ähnliches "sind in dem Wald, dem wertvollsten Naturobjekt in Polen und einem der wertvollsten in Europa, zur Norm geworden", empörte sich Wajrak über die polnische Armee und ihre Kommandeure. Er könne sich auch "nicht vorstellen, dass sich die US-Armee etwa im Yellowstone-Nationalpark so verhält".

Inzwischen sei dieses Benehmen nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere und dieses einzigartige Ökosystem gefährlich. Das muss sich ändern", schrieb Wajrak auf Facebook weiter.



Dazu teilte er Fotos: eins vom Unfall sowie ein zweites, herzzerreißendes, auf dem ein verzweifeltes, junges Bison neben der Leiche des getöteten Tier-Freundes steht.

Viele User drückten ihr Mitgefühl aus. Andere fragten, wie der Fahrer den mehrere hundert Kilogramm schweren Riesen, der auf der Straße stand, nicht bemerken konnte.

Auch die Frage kam auf, welchen Schaden es an dem ebenfalls großen Fahrzeug gibt.