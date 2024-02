Bissige Schildkröte kann nur mit drei Paar Handschuhen gerettet werden!

Cumbria (Großbritannien) - In einem See im Norden Großbritanniens wurde ein exotisches Tier entdeckt, das dort eigentlich nichts verloren hat.

Wie "Fluffy" an einem britischen See landen konnte, ist unklar. Eigentlich lebt diese Art in Amerika. © Screenshot/X/@MarioNawfal

Die Alligatorschildkröte ist für ihr spitzes Maul bekannt und kann ordentlich zuschnappen.

Allerdings ist sie normalerweise in Nord-, Mittel- und Südamerika heimisch, nicht im Vereinigten Königreich. Bei einer Runde Gassi am See "Urswick Tarn" hat ein Spaziergänger ein Exemplar dieser Panzerechse aber dennoch im Land entdeckt.

Die Gemeinderätin Denise Chamberlain habe Angaben zufolge anschließend mit weiteren Helfern die Schildkröte aus dem See gefischt. Dabei habe sie große Sorge gehabt, durch einen Biss einen Finger zu verlieren. Aus diesem Grund habe sie gleich drei Paar Handschuhe übergestreift.

Anschließend sei die "Fluffy" getaufte Schnappschildkröte zum Tierarzt gebracht worden.

Die Situation hätte diesem zufolge aber auch nicht ganz so "fluffig" ausgehen können: "Ich bin sicher, dass, wenn man sie dort gelassen hätte, wäre sie zur invasiven Art geworden und hätte alles andere im Wasser gefressen."

Da "Fluffy" noch relativ jung gewesen sei, habe man von ihr nicht mehr als einen schmerzenden Biss zu befürchten gehabt. Doch im ausgewachsenen Zustand und einem Gewicht von rund 80 Kilogramm wäre es für Mensch und Natur deutlich gefährlicher geworden, so der Tierarzt gegenüber BBC.