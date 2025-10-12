Brutale Attacke: Mann tritt Taube wegen einer heruntergefallenen Pommes tot

Kulmbach - Grausame Szenen spielten sich am Freitagmittag auf einem Marktplatz in Bayern ab: Ein Mann tötete eine Taube mit einem gezielten Tritt, weil das Tier ihm eine heruntergefallene Pommes streitig gemacht hatte.

Weil sich eine Taube auf einem Marktplatz eine heruntergefallene Pommes schnappte, musste sie sterben. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Ein 58-Jähriger aß am Holzmarkt in Kulmbach eine Portion Pommes, als ihm eine davon auf den Boden fiel.

"Zum Missfallen des Verlierers hatte eine Taube das Missgeschick bemerkt und umgehend damit begonnen, an dem Stück ihren Hunger zu stillen", teilte die Polizei mit.

Der Mann trat dem Tier daraufhin zunächst auf den Schwanz, um es am weiteren Fressen der Pommes zu hindern. Anschließend trat er so heftig auf die Taube, dass diese verendete.

Passanten alarmierten die Polizei und hielten den 58-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten fest.