Ratten-Hotspot! Welcher Bezirk ist in Hamburg besonders betroffen?

Hamburg - In Hamburg rücken Schädlingsbekämpfer immer wieder aus, um gegen Ratten an öffentlichen Plätzen vorzugehen .

In Eimsbüttel hat es im Jahr 2025 die meisten Ratten-Einsätze gegeben. (Symbolfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-tmn

Bis Anfang Dezember gab es in der ganzen Stadt in diesem Jahr bisher 1664 Experten-Einsätze, wie das zuständige Institut für Hygiene und Umwelt in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Im Gesamtjahr 2024 waren es 1948 Einsätze.

In Eimsbüttel hatte es bis Dezember 2025 mit 348 Ratten-Einsätzen die meisten gegeben - im gesamten vergangenen Jahr waren es 377.

Es folgt Wandsbek mit 322 Einsätzen, das im vergangenen Jahr mit 455 das Ranking noch angeführt hatte.

In Hamburg-Nord hatte es laut Institut, das zur Hamburger Umweltbehörde gehört, bisher 298 Einsätze (2024: 320) gegeben sowie 261 (2024: 281) in Altona und 259 (2024: 268) in Hamburg-Mitte.

Mit 117 Aktivitäten (2024: 172) hatte es in Harburg deutlich weniger Vorfälle gegeben. Auf dem letzten Platz bei den Schädlingsbekämpfer-Einsätzen landet Bergedorf mit 59 Einsätzen - im vergangenen Jahre waren es hier 75.

Das sind die aktuellen vorliegenden Zahlen. Für das laufende Jahr 2025 können sich die Zahlen demnach noch erhöhen.

Bei den Zahlen handele es sich laut Hygieneinstitut nicht um die Zahl der Ratten-Sichtungen, sondern um die Zahl der Einsätze der städtischen Schädlingsbekämpfer auf öffentlichem Grund.