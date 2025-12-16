Fotofalle schnappt zu: Was hier zu sehen ist, lässt Hoffnung wachsen

Zwei Wölfe gemeinsam vor der Fotofalle - im Nordschwarzwald wächst die Spannung. Gibt es in Baden-Württemberg bald das erste neue Rudel seit Jahren?

Von Martin Oversohl Forbach - In einer Fotofalle bei Forbach (Landkreis Rastatt) sind gleich zwei Wölfe gleichzeitig ins Bild gelaufen. Ein seltenes Motiv, das manchen Hoffnung macht und anderen neue Sorgen bereitet.

Das Foto einer Wildkamera zeigt zwei Wölfe auf einem nächtlichen Streifzug durch die Region Forbach im Nordschwarzwald. © Privat/FVA Baden-Württemberg/dpa Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) halten es für gut möglich, dass die Tiere als Paar durch den Nordschwarzwald streifen. Auch ein neues Rudel wäre dann möglich. Das Schwarz-Weiß-Foto wurde laut FVA am vergangenen Donnerstag aufgenommen. Beide Tiere sind deutlich zu erkennen. Um Sicherheit zu haben, ob es sich um bekannte Exemplare oder durchziehende Tiere handelt, müssten aber erst genetische Spuren aus der Region gefunden und ausgewertet werden, teilte die FVA mit. "Es gibt in der Gegend nur einen territorialen Rüden", sagt Micha Herdtfelder vom FVA-Wildinstitut. Da Wolfsrüden normalerweise nicht mit einem anderen männlichen Exemplar unterwegs seien, gehe er davon aus, dass es sich auf dem Foto der Wildkamera um eine Fähe handele, also um einen weiblichen Wolf. Tiere Sorgen-Kaninchen Kessi sucht neues Zuhause "Dadurch wird es wahrscheinlicher, dass es auch wieder zu einer Rudelbildung kommt", sagt der FVA-Experte für Luchse und Wölfe.

Wolf in Baden-Württemberg: Naturschützer zuversichtlich, Landwirte in Sorge