Chihuahua könnte ohne Halskrause sterben: Hündin Gizmo wartet tapfer auf OP-Termin

Alle paar Wochen sieht Gizmo eine neue Umgebung. Der kleine Chihuahua und seine Besitzerin Kelly Beasley (50) leben in einem Van und bereisen ganz Nordamerika. © Kelly Beasley

Gizmo, auch Gizzie genannt, begeistert ihre Fans seit 2021 auf TikTok. Später folgte mit Instagram ein weiterer Social-Media-Account, wobei dieser erst noch wachsen muss.

Unter "wheresgizzie" berichtet Kelly hauptsächlich von Fütterungs- und Kuschelzeiten, Ausflügen und Begegnungen mit anderen Hunden.

Die elfjährige Chihuahua-Dame wiegt nur knapp 1,2 Kilogramm und ihr Frauchen muss bei Waldspaziergängen oder auf abgelegenen Feldern gut auf sie aufpassen - wilde Tiere wie Raubvögel oder Kojoten könnten sich jederzeit auf die kleine Hündin stürzen, die sich im schlimmsten Fall nicht einmal wehren könnte.

Laut Kelly sei das vor allem in der Stadt ein Problem. Im Wald oder ländlicheren Gegenden sind Wildtiere scheuer und nähern sich Menschen seltener. Da Gizmo immer bei ihrem Frauchen ist, begegnen die beiden also nur selten Wildkatzen, Bären oder Kojoten in freier Wildbahn.

So oder so seien aber eher frei laufende Hunde das Problem, bei denen Gizmo plötzlich den Jagdinstinkt weckt. "Es passiert OFT und es ist ärgerlich. Ich habe einen kleinen Hund, der, an- oder abgeleint für bestimmte Hunde wie Beute ist. Das heißt, ich lasse sie nicht unbeaufsichtigt raus. Es kommt auch darauf an, wo ich bin", meint Kelly.

Beide kommen viel herum, seit Kelly die damals einjährige Hündin im September 2013 adoptiert hat. "Ich sah sie und konnte mit ihrer Niedlichkeit nicht umgehen. Ich war überhaupt kein Chihuahua-Fan, aber sie war unglaublich", erinnert sich die 50-Jährige im Interview mit TAG24.