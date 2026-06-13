Chinchillas bei Wohnungsräumung gerettet: Ungewöhnliche Haustiere suchen Zuhause

Leipzig - Im Leipziger Tierheim hoffen derzeit vier Chinchillas auf die Chance auf ein neues Leben.

Chinchillas können bis zu 20 Jahre alt werden. © Instagram/tierheimleipzig

Nach Angaben des Tierheims leben die Chinchillas, die nach einer Wohnungsräumung in die Obhut der Tierschützer kamen, derzeit in zwei Gruppen: ein kastriertes Brüder-Paar sowie ein Weibchen mit einem kastrierten Männchen.

Die Chinchillas benötigen viel Platz, weshalb ihre zukünftigen Besitzer ein mindestens 3 Quadratmeter großes Gehege für zwei Tiere parat haben sollten. Zusätzlicher Auslauf ist außerdem wünschenswert, zudem sollten zahlreiche Kletter- und Laufmöglichkeiten sowie kleine Verstecke und ein Sandbad vorhanden sein.



"Das Futter sollte zuckerfrei und nährstoffarm sein und hauptsächlich aus Heu und getrockneten Kräutern bestehen", so außerdem der Wunsch des Tierheims. Auch die Gabe von Frischfutter, wie etwa Salaten, ist denkbar.