Ungewöhnlicher Anblick: Eidechse in Plastikdose gefangen
Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) - In Österreich hat sich Mitarbeitern der Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl eine ungewöhnliche Szenerie geboten: Eine Eidechse hatte sich in einer ollen Dose verfangen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.
Weil sich die Mitarbeiter nicht anders zu helfen wussten, alarmierten sie den Verein "Ein Herz für Tiere". Der fackelte nicht lang und sah sich die Situation vor Ort an.
Dort habe sich den Rettern "ein ungewöhnlicher Anblick" geboten, heißt es auf Facebook. "Eine wunderschöne Smaragdeidechse hatte sich in einer weggeworfenen Dose verfangen. Je mehr sie versuchte, sich selbst zu befreien, desto aussichtsloser wurde die Lage", teilte der Verein mit und veröffentlichte zudem Fotos.
Anschließend sei von den Rettern in den eigenen vier Wänden versucht worden, die Dose vorsichtig Stück für Stück aufzuschneiden. Dann sei die "kleine Schönheit" auch schon wieder frei gewesen, hieß es.
Glücklicherweise habe das Mini-Reptil keine sichtbaren Verletzungen davon getragen - "abgesehen von einem gehörigen Schrecken", so der Verein.
Nach der Rettungsaktion sei die flinke Echse wieder genau an dem Fundort zurückgebracht worden.
Retter bedanken sich bei den aufmerksamen Gemeinde-Mitarbeitern
Einen besonderen Dank richten die Tierfreunde an die Mitarbeiter der Gemeinde, die das arme Tier entdeckt und eben nicht seinem Schicksal überlassen haben.
"Diese Geschichte zeigt wieder einmal, dass es oft gar nicht viel braucht, um ein Leben zu retten. Gelebter Naturschutz funktioniert nur gemeinsam", weiß der Verein.
Dennoch appellieren die Retter: "Dosen, Becher und Verpackungen gehören nicht in die Natur. Für viele Wildtiere können sie zur tödlichen Falle werden."
Im Fall des kleinen "Adaxl", wie man Eidechsen im österreichischen Raum auch gern bezeichnet, war zum Glück noch mal alles gut gegangen!
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/@Ein Herz für Wildtiere