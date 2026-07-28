Ungewöhnlicher Anblick: Eidechse in Plastikdose gefangen

Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) - In Österreich hat sich Mitarbeitern der Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl eine ungewöhnliche Szenerie geboten: Eine Eidechse hatte sich in einer ollen Dose verfangen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Die arme kleine Eidechse steckte in einer ollen Dose fest. © Facebook/@Ein Herz für Wildtiere

Weil sich die Mitarbeiter nicht anders zu helfen wussten, alarmierten sie den Verein "Ein Herz für Tiere". Der fackelte nicht lang und sah sich die Situation vor Ort an.

Dort habe sich den Rettern "ein ungewöhnlicher Anblick" geboten, heißt es auf Facebook. "Eine wunderschöne Smaragdeidechse hatte sich in einer weggeworfenen Dose verfangen. Je mehr sie versuchte, sich selbst zu befreien, desto aussichtsloser wurde die Lage", teilte der Verein mit und veröffentlichte zudem Fotos.

Anschließend sei von den Rettern in den eigenen vier Wänden versucht worden, die Dose vorsichtig Stück für Stück aufzuschneiden. Dann sei die "kleine Schönheit" auch schon wieder frei gewesen, hieß es.

Glücklicherweise habe das Mini-Reptil keine sichtbaren Verletzungen davon getragen - "abgesehen von einem gehörigen Schrecken", so der Verein.

Nach der Rettungsaktion sei die flinke Echse wieder genau an dem Fundort zurückgebracht worden.