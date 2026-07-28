Wal-Sichtung in Wismar: Ist es dasselbe Tier wie zuvor in Kiel?

Wismar - Handelt es sich bei dem am Montag in Wismar aufgetauchten Wal um den zuvor schon vor Schleswig-Holsteins Küste gesichteten Buckelwal ? Das Aussehen deutet zumindest darauf hin, hieß es vom Deutschen Meeresmuseum.

Das Tier wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar durch das Hafenamt Wismar gemeldet. © ---/Hansestadt Wismar/Hafenamt/dpa

"Die aktuellen Fotos aus dem Wismarer Hafen lassen aufgrund des weißlichen vorderen Bereichs mit rotbrauner Verfärbung vermuten, dass es der Wal aus Kiel ist", schrieb eine Sprecherin auf Anfrage.

Mitte Juli hatte das schleswig-holsteinische Umweltministerium die Sichtung eines Buckelwals am Ausgang der Kieler Förde bestätigt. Nach damaligen Angaben handelte es sich vermutlich um ein zuvor schon in Schottland und Dänemark beobachtetes Tier, das als "Hartwin" bekannt ist.

Vorigen Freitag wurde dann erneut ein Wal gesichtet, dieses Mal in der Flensburger Förde. Es sei vermutlich dasselbe Tier, hatte das Kieler Ministerium mitgeteilt.

Nach der neuerlichen Sichtung in Wismar schwamm der Wal aus dem Wismarer Hafen Richtung Nordwest. "Bisher haben wir keine erneute Sichtungsmeldung zum Wal erhalten", so die Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums.