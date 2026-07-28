Yacht vor Küste versenkt! Orcas attackieren vier Boote an nur einem Tag

Estaca de Bares (Spanien) - Orcas haben am vergangenen Donnerstag vier Boote an nur einem Tag angegriffen. Eine Segelyacht wurde dabei versenkt.

Die Segelyacht "Idem" konnte nicht gerettet werden. Sie versank vor dem Kap Estaca de Bares. © Salvamento Marítimo

Schwertwale lehren Seglern weiter das Fürchten! Am vergangenen Donnerstag sorgten die Meeressäuger für vier Einsätze der spanischen Seenotrettung Salvamento Marítimo.

Etwa eine Meile vor dem Kap Estaca de Bares, dem nördlichsten Punkt Spaniens, versenkten die Tiere eine Yacht mit zwei Personen an Bord.

Wie die Salvamento Marítimo auf TAG24-Nachfrage bestätigte, hat die Besatzung gegen 17 Uhr einen Notruf abgesetzt, weil sich eine Gruppe Orcas an dem Boot zu schaffen machte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Wale bereits das Ruder außer Gefecht gesetzt.

Die Yacht wurde von den Tieren so arg malträtiert, dass Wasser eintrat und das Boot sank. Glücklicherweise befand sich ein Motorboot in der Nähe, das die beiden Segler an Bord nehmen konnte.

Das Seenotrettungsboot "Salvamar Shaula" brachte die Besatzung schließlich nach Cariño. Ein Rettungshubschrauber überflog das Gebiet und überprüfte, ob durch die Havarie Schadstoffe ins Meer gelangt sind.