Circus Krone trauert um Elefantendame Bara: "Ihr Verlust hinterlässt eine große Lücke"

Jana-Mandana Lacey-Krone (47) und die indische Elefantenkuh Bara im Dezember 2019. © Matthias Balk/dpa

Sie sei in einer spanischen Tierresidenz unerwartet gestorben, teilte Zirkusdirektorin Jana Lacey-Krone (47) mit.

"Bara war für mich ein Teil meines Lebens", sagte sie weiter. "Sie hat mich über Jahrzehnte begleitet. Ihr Verlust hinterlässt eine große Lücke."

2019 hatte der Circus Krone mehrere Elefanten in ihren Altersruhesitz in der spanischen Provinz Sevilla gebracht, auch Bara lebte dort zuletzt.

Die enge Bindung zwischen der Zirkuschefin und den Tieren sei aber nie abgerissen: "Jana besuchte Bara und die anderen Elefanten regelmäßig, um sich persönlich von ihrem Wohlergehen zu überzeugen", hieß es in einer Mitteilung.

Die indische Elefantenkuh, die mehr als 50 Jahre alt wurde, habe nicht nur die Geschichte des Circus Krone geprägt, sondern auch die Menschen, die mit ihr arbeiten und leben durften.