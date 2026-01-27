Grausiger Fund in Wald: Kater "Moppelmietzi" erschossen und weggeworfen

Viersen - Ein erschütternder Fund sorgt für Entsetzen am Niederrhein: In einem abgelegenen Waldstück in NRW wurde ein erschossener Kater entdeckt, eingewickelt in einen Müllbeutel. Ein mutmaßlicher Fall schwerer Tierquälerei.

In diesem Waldstück in Viersen wurde "Moppelmietzi" am 17. Januar tot aufgefunden. © Bildmontage: Instagram/ notfelle_niederrhein_ev

Mitarbeiter des Vereins Notfelle Niederrhein fanden das Tier im Gebüsch nahe des Clörather Wegs in Viersen. Spaziergänger hatten zuvor auf den Beutel aufmerksam gemacht.

Der Kater war schwarz-weiß, kräftig gebaut und bei den Helfern wohlbekannt. Seit Mitte Januar wurde an einer Futterstelle an der Gerberstraße ein Kater vermisst, den alle nur liebevoll "Moppelmietzi" nannten.

"Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs, der Fellzeichnung und der Nähe besteht der dringende Verdacht, dass es sich um ihn handelt - auch wenn eine eindeutige Identifizierung leider nicht mit letzter Sicherheit möglich ist", so der Tierschutzverein via Instagram.

Besonders schockierend: Der pathologische Befund lässt keinen Zweifel daran, dass der Kater keines natürlichen Todes starb. In seinem Körper wurden insgesamt fünf Projektile gefunden, offenbar aus zwei verschiedenen Luftgewehren.

Die Verletzungen deuten auf mehrfaches gezieltes Schießen hin. Für die Tierschützer steht fest: Das war kein Unfall.