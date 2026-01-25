Ein knuddeliges Kaninchen oder eine Katze zum Spielen? Fibel klärt über Anschaffung von Haustieren auf

Chemnitz - Ein Hund als Spielgefährte, ein süßes Kätzchen zum Kuscheln oder ein flauschiges Kaninchen? Viele Kinder wünschen sich ein Haustier. Damit Erwartungen und Wirklichkeit nicht zu weit auseinandergehen, gibt es nun eine neue "Haustierfibel" mit allen wichtigen Informationen, wie das Chemnitzer Amtsblatt mitteilt.

Katzen oder Hunde können mehr sein als nur ein Haustier, sie können zu einem Freund fürs Leben werden. © 123rf/alenkasm

Die neue Fibel enthält wichtige Informationen zur Anschaffung und Haltung von Haustieren sowie ihre Bedürfnisse, zusammengestellt von der Landestierschutzbeauftragten Carina Heinrich. "Das Halten eines Tieres erfordert ein großes Verantwortungsbewusstsein und will gut überlegt sein. Diese Fibel soll erste Anhaltspunkte geben, diese Herausforderungen zu meistern", so die Expertin.

Die Kinder sollten verstehen, dass man die Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse der Tiere respektieren muss.

Es gibt in der Fibel Informationen zu Kleintieren wie Mäusen, Ratten, Degus, Chinchillas, Kaninchen, Meerschweinchen und Vögeln, aber auch Hunden und Katzen. Auf den Vorstellungsseiten gibt es Tipps zur Haltung sowie Ernährung und es werden Vor- und Nachteile der jeweiligen Tierarten aufgezeigt. Denn man sollte nicht vergessen, dass auch kleine Tiere hohe Ansprüche haben.

So gibt es zum Beispiel zu bedenken, dass einige Tiere nachtaktiv sind, starken Eigengeruch haben oder zu bestimmten Krankheiten wie Diabetes neigen.