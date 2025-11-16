Das ist ja Schaf: Hunderte Tiere ziehen mitten durch Nürnberger Altstadt

Nürnberg - Eine Herde mit rund 600 Schafen ist vor Hunderten Schaulustigen durch die Nürnberger Innenstadt gezogen.

Quer durch Nürnberg zogen die rund 600 Schafe von den Sommerweiden zu ihren Winterweiden. © Daniel Löb/dpa

Die Tiere waren auf dem Weg von den Sommerweiden im Stadtgebiet zu den Winterweiden, westlich der fränkischen Großstadt.

Der Schafzug im November gehört seit Jahren zur Tradition in Nürnberg.

Die Stadt will damit unter anderem auf die Tradition der Wanderschäferei in der Gegend und auf den Nutzen der Tiere für die Landschaftspflege hinweisen.

"Durch die Beweidung im Sommer sorgen die Schafe für eine hohe Artenvielfalt auf vielen Biotopflächen im Stadtgebiet und sind somit wichtige Helfer für den Erhalt der Biodiversität", teilte die Stadt Nürnberg mit.

Die Tiere bevorzugten bestimmte Gräser als Futter und lockerten mit ihren Hufen den Boden auf.